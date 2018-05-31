حقق ميناء الملك عبدالله ارتفاعاً قياسياً جديداً بلغ 45% في عدد مناولات الحاويات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018م، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2017م.

وأكد الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله قطب أن هذا الارتفاع الكبير يُعزز دور ميناء الملك عبدالله كمنصة لوجستية على البحر الأحمر بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 اللوجستية التي تهدف إلى ربط القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا عن طريق تقديم خدمات وبُنية تحتية متطورة لاستقطاب خطوط الشحن العالمية، وتسهيل خدمات المسافنة، والاستيراد والتصدير.

وقدّم قطب الشكر إلى جميع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومنها: هيئة المدن الاقتصادية، الجمارك السعودية، حرس الحدود، وكافة المخلّصين الجمركيين والمستوردين والمصدرين.