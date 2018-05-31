سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 399 طناً من المساعدات الإغاثية تشمل المواد الغذائية والإيوائية والطبية وذلك انفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله - بتقديم مساعدات عينية إلى حكومة النيجر.وقد سلّم فريق المركز المساعدات لدولة رئيس الوزراء بريجي رافيني ووزير العمل الإنساني وإدارة الكوارث لاوان ماقاجي اللذان ثمنا ما تقوم به المملكة خدمة للإنسانية وللمحتاجين في العالم مؤكدين قوة الروابط بين البلدين الشقيقين.حضر حفل التسليم القائم بأعمال سفارة المملكة لدى النيجر إبراهيم عبدالله الأحمري.