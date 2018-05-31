أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن بوابة (زكاتي) الإلكترونية، وتطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية، نجحت في تقديم الخدمة لأكثر من ( 1000 ) شخص من دافعي الزكاة، قاموا بدفع أكثر من 4 ملايين و400 ألف ريال وذلك خلال أسبوعين من إطلاق البوابة ليتمّ توجيه أموال الزكاة المحصلة مباشرة إلى برنامج الضمان الاجتماعي لتصرف على المستفيدين من البرنامج.وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنّ بوابة زكاتي (zakaty.gov.sa) الإلكترونية، شهدت منذ إطلاقها في مطلع شهر رمضان الجاري إقبالاً كبيراً وتفاعلاً متميّزاً من أفراد المجتمع على استخدام البوابة والاستفادة من خدماتها لدورها في مساعدتهم على دفع زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها من خلال نظام «سداد» بصورة سلسة وميسرة في أي وقت، ومن أي مكان؛ مما كان لها بالغ الأثر في النمو الملحوظ والارتفاع المتزايد لعدد زوار البوابة يوماً بعد يوم.وأوضحت الهيئة، أن بوابة (زكاتي) الإلكترونية تمتاز بتقديم عدة خدمات متميّزة للأفراد، تشمل معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب وتحديده، وتذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة، وتمكين دافعي الزكاة من معرفة أوجه صرف زكاتهم، بالإضافة إلى دفع الزكاة إلكترونياً بطريقة سهلة وسريعة بكل ثقة واطمئنان، من خلال نظام «سداد» الذي يقدّم للمستخدم رسالة نصية تؤكد له نجاح عملية الدفع بعد اكتمال خطوات السداد.يذكر أن بوابة (زكاتي) الإلكترونية، تتيح لجميع أفراد المجتمع سواءً كانوا موجودين داخل المملكة أو خارجها الاستفادة من خدمات البوابة،التي يُعد التسجيل فيها اختيارياً للأفراد, وقامت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بتأهيل فريق متخصص بمركز الاتصال الموحد بالهيئة على الرقم (19993) ليقدم خدماته يومياً خلالشهر رمضان المبارك في الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وفي الفترة الثانية من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية صباحاً، للرد على جميع أسئلة واستفسارات أفراد المجتمع.