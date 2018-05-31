قدمت إدارة نادي القادسية مدربها الجديد للفريق الأول لكرة القدم الصربي ألكسندر ستانوجيفتيش لوسائل الإعلام، حيث تم الإعلان عن التوقيع مع المدرب لمدة موسم واحد.



من جهته، أكد رئيس نادي القادسية مساعد الزامل، أن التوقيع مع المدرب جاء بعد مفاضلة مع عدة مدربين، وتم اختيار الصربي ألكسندر ستانوجيفتيش، لما يمتلكه من إمكانيات وأفكار تتوافق مع فكر وخطط إدارة النادي لبناء فريق قوي ينافس.



فيما ذكر الزامل أن المدرب يملك مقومات المدرب الناجح، فله العديد من التجارب الناجحة فهو أحد المدربين الناجحين على مستوى وطنه وأوروبا، وسوف نعمل لتقديم عمل احترافي وجاد، فنحن عازمون كل العزم بتقديم عمل يرضي الجميع. وقدم الزامل شكره لرئيس هيئة الرياضة تركي ال الشيخ على دعمه المستمر لنادي القادسية وتلبية احتياجات النادي.



من جانبه أعرب المدرب ألكسندر ستانوجيفتيش عن سعادته لتدريب القادسية، حيث أكد أن النادي يمتلك مقومات النجاح التي يتمناها أي مدرب، وأضاف ستانوجيفتيش القادسية نادي طموح ولديه لاعبين يصنعون الفارق بعد متابعتي للفريق في العديد من المواجهات قبل التعاقد مع النادي، وأنا لا أفضل الكلام الكثير يهمني فقط العمل، أنا لا اؤمن بالحظ اؤمن فقط بالعمل، ولا أعرف غيره والقتال داخل الملعب والنتائج سوف تكون هي هدفي الأول.



وفيما يخص اللاعبين المحترفين والتعاقدات الجديدة، سوف يكون هناك اجتماع موسع مع الإدارة لتحديد احتياجات الفريق في الفترة المقبلة، واطلب من الجماهير القدساوية بالصبر في بداية مشوار الفريق حتى نبني فريق متماسك وقوي، وسنعمل جاهدين لتقديم فريق مميز ينافس ولدي ثقة بقدرتنا على تقديم عمل جيد يرضي طموحات القدساويين، وتحقيق الأهداف المراد الوصول لها.

ألكسندر يتوسط رئيس القادسية مساعد الزامل ومشرف الفريق محمد الصالح