كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم (الخميس)، إن عدد المدخنين على مستوى العالم يتراجع خاصة بين النساء.وأوضحت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، أن ثلاثة ملايين شخص يموتون في سن مبكرة سنويًا بسبب استخدام التبغ الذي يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل الأزمات القلبية والجلطات، ويشمل ذلك العدد 890 ألف حالة وفاة نتيجة الاستنشاق غير المباشر لدخان التبغ.وأبرمت منظمة الصحة العالمية معاهدة تاريخية في عام 2005 م صدقت عليها 180 دولة حتى الآن، تدعو إلى فرض حظر على إعلانات التبغ والترويج له ورعايته وفرض ضرائب للحد من استخدامه.وأفاد مدير قسم الوقاية من الأمراض غير السارية دوجلاس بيتشر: «انتشار تدخين التبغ في جميع أنحاء العالم تراجع من 27 % في عام 2000 م إلى 20 % في عام 2016 م وهو ما يدل على إحراز تقدم».وأضاف: لدى نشر التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن اتجاهات انتشار تدخين التبغ إن الدول الصناعية تحرز تقدمًا أسرع من الدول النامية.