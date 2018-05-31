توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، طقساً حاراً على المنطقة الشرقية والساحل الجنوبي الغربي للمملكة، ونشاط للرياح السطحية مثيرة للأرتبة والغبار على الاجزاء الساحلية الجنوبية الغربية، فيما تهطل الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، شرورة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.