زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس الأول (الثلاثاء) مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية تنزانيا الاتحادية، في العاصمة «دار السلام»، حيث كان في استقباله سفير المملكة في تنزانيا محمد منصور المالك، وأعضاء السفارة.وخلال الزيارة دار حديث بين الوزير آل الشيخ والسفير المالك حول المهمات والأعمال التي تقوم بها السفارة في إطار رسالتها لتعزيز العلاقات بين المملكة وتنزانيا في جميع المجالات.وفي نهاية الزيارة كتب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كلمة في سجل الزيارات عبّر فيها عن بالغ سعادته بالزيارة، ولقاء السفير المالك، منوهاً بدور السفارة الفاعل في نجاح زيارته لتنزانيا، واللقاء بالرئيس التنزاني، ورئيس الوزراء، وجميع مسؤولي الدولة بما يحقق رسالة المملكة العربية السعودية في قوتها واعتدالها ورمزيتها.