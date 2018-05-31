واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث عشر من رمضان توزيع وجبة إفطار صائم على الأشقاء اليمنيين، في إطار مشروع توزيع 264.080 وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، مأرب، شبوة، المهرة، الجوف، حضرموت، الحديدة، البيضاء، أبين، تعز، لحج، الضالع، صنعاء.وشمل التوزيع كلا من: مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة (868 وجبة)، مديرية خنفر بمحافظة أبين (650 وجبة).كما تم توزيع 1500 كرتون من التمور لـ9000 مستفيد في مديرية الحوطة في محافظة لحج، و3000 كرتون تمور في محافظة البيضاء لـ18000 فرد من الأسر الأكثر حاجة.من جهة ثانية، وزع المركز في اليوم الثالث عشر من رمضان 1455 سلة غذائية على الأسر السورية اللاجئة في مخيم الأزرق بالأردن، فيما وزع 500 وجبة إفطار صائم و200 سلة غذائية على النازحين في مديريتي شاواية ودقريس بولاية دارفور في السودان، و500 سلة غذائية رمضانية على اللاجئين الروهينغا في مخيم «غواندوم» و700 سلة في مخيم بالوكالي في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنغلاديش، و900 سلة غذائية رمضانية، في محافظة عينيا في صوماليا لاند، تستهدف 5400 فرد من الذين نزحوا إليها من الجفاف الذي تسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية.