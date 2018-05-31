أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن معمر، أن نهج المملكة أفعالاً وأقوالاً يصب في تعزيز سبل التعايش والسلام والأمن، انطلاقاً من ثقلها الإسلامي والعالمي، ورسالتها الإسلامية الخالدة في تعزيز التعايش وبناء السلام وترسيخ العيش المشترك ومكافحة التطرف والإرهاب.وشدد خلال لقاء نظمته هيئة الصحفيين السعوديين بمقرها في الرياض أمس الأول بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين، على أن تعزيز الحوار والتعايش كان من صميم رؤية المملكة 2030 التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف على تنفيذها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتتنوع مساراتها ومشاريعها المحلية والإقليمية والعالمية، في مكافحة التطرف والإرهاب، وبناء السلام.وأوضح أن المملكة تمكنت بجهود القيادة، من بناء تحالفات عربية وإسلامية وعالمية في مجالات متنوعة بهدف تعزيز التعايش وبناء السلام وترسيخ العيش المشترك ومكافحة التطرف والإرهاب، مشيرا إلى تشديد ولي العهد في أكثر من مناسبة على مكافحة التطرف بكل أشكاله، والعمل مع العالم للقضاء عليه.وقال ابن معمر «إن هذه الخطوات الكبيرة تضاف إلى جهودها في مأسسة الحوار ونشر ثقافته وتعزيز التعايش عالمياً من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وبرنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لترسيخ ثقافة الحوار والسلام في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)».