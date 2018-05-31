أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني، وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع المملكة، بما يعكس رغبة البلدين في تمتين التعاون الاقتصادي المشترك.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه أمس الأول (الثلاثاء) سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وتطرق اللقاء إلى دور الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما قدم السفير علي جعفر شرحاً مفصلاً عن جهود السفارة في تقوية وتعزيز الاستثمارات السعودية بالسودان، مشيداً بالجهود التي تضطلع بها الوزارة في تهيئة بيئة الاستثمار، ورعاية الاستثمارات القائمة.