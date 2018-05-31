أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أهمية التوطين وإتاحة فرص العمل أمام القوى الوطنية في نشاط الصيدليات، باعتباره نشاطا مهما وحيويا ولا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن الشباب السعوديين والسعوديات سجلوا قصص نجاح باهرة ولافتة في سوق العمل. جاء ذلك خلال استقباله أمس (الأربعاء) وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين المهندس غازي الشهراني، والرئيس التنفيذي لإحدى شركات الدواء محمد بطي السبيعي، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالرحمن المقبل.وشهد الأمير سعود بن نايف توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشركة الدواء لتوظيف 400 صيدلي في الشركة بأجور ومزايا مناسبة خلال الـ24 شهرا القادمة.