دعا أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، فرع المؤسسة العامة للتقاعد، إلى تبني مبادرات تعنى بالمتقاعدين، لافتاً إلى أنه يجب تقديم ما يليق بهم من نشاطات وفعاليات.جاء ذلك، خلال تسلمه تقريراً مصوراً عن النشاطات والفعاليات التي قدمها الفرع للمتقاعدين، أثناء استقباله أمس (الأربعاء)، مدير فرع المؤسسة عيادة الحربي. واطلع على ما تضمنه التقرير من فعاليات ونشاطات المؤسسة التي قدمت للمتقاعدين الجدد خلال هذا العام، والمعلومات الإحصائية المتعلقة بأعداد المتقاعدين والمستفيدين، وسعي الفرع لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل توجيهات القيادة بما يحقق التميز في خدمة المتقاعدين.من جهة أخرى، أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أهمية العناية بالبيئة ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع من خلال إقامة الحملات الوطنية في مجال التشجير والبرامج التوعوية لنشر الوعي البيئي وترسيخ القيم والمفاهيم وتجسيدها في هدف حماية البيئة.جاء ذلك، عقب تدشينه أمس، إطلاق مبادرة التشجير بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة 3 ملايين شجرة في المملكة ضمن برنامج التحول الوطني 2020.