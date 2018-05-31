اطلع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على تقرير ملتقى الأوقاف 2018، الذي أقامته غرفة المنطقة مطلع أبريل الماضي بعنوان «أفضل الممارسات الوقفية»، خلال استقباله أمس (الأربعاء) رئيس الغرفة عبدالحكيم العمار، وأعضاء لجنة الأوقاف.وأكد أهمية الأوقاف باعتبارها ‏رافداً من روافد التنمية في المملكة، مضيفا بأن لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية لها جهود مميزة ساهمت من خلالها في نشر الوعي والثقافة الوقفية في مجتمع رجال الأعمال.ودعا الأمير أحمد بن فهد، رئيس وأعضاء اللجنة إلى بذل المزيد من الجهود لمواصلة تنظيم الأنشطة واستضافة الشخصيات المتخصصة؛ بهدف إثراء القطاع التي تساعده على تقديم الخدمات في هذا المجال باحترافية عالية.