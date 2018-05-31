أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، أن حاجة الوظائف التعليمية سيتم إعلانها خلال الأسبوعين القادمين، جاء ذلك في تغريدات على «تويتر» أجاب عبرها المنيف عن أسئلة متابعيه، مؤكداً أن الإعلان سيكون قبل عيد الفطر المبارك، فيما علمت «عكاظ» من مصادرها أن الوظائف التعليمية التي سيشملها الإعلان تتراوح بين 9 و10 آلاف وظيفة، شاملة وظائف رياض الأطفال، ويتوقع أن يفتح التقديم الإلكتروني عبر نظام جدارة على الوظائف التعليمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فيما ستبدأ عملية المطابقة للمتقدمين والمتقدمات خلال شوال القادم.