‏‏أطلقت وزارة الحج والعمرة أمس (الأربعاء)، المسار الإلكتروني لشركات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وسوف تتيح الوزارة للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج المفاضلة بين حزم الخدمات التي قدمتها قرابة 186 شركة ومؤسسة تم الترخيص لها لخدمة الحجاج حتى نهاية شهر شوال القادم على أن تبدأ عملية حجز المقاعد ودفع المبالغ المالية اعتباراً من مطلع شهر ذي القعدة «بعد نحو 45 يوماً» وحتى يوم السابع من شهر ذي الحجة.وشددت الوزارة على أن سداد الرسوم سوف يكون آلياً عبر المسار في حالة إتمام كافة إجراءات حجز المقاعد واستكمال الإجراءات النظامية التي حددتها الوزارة، مشيرة إلى عدم دفع أي رسوم إضافية خارجة عما هو محدد في برامج الحج التي سبق الإعلان عنها وهي الحج العام والحج منخفض التكلفة والحج الميسر.من جهة أخرى، ألزمت الوزارة كافة الشركات بتخصيص غرفة بمساحة 4*8 أمتار لتكون مكاناً لتجميع النفايات في مشعر عرفات بمخيمات الحجاج بدلاً من إلقاء النفايات خارج المخيم حفاظاً على الإصحاح البيئي ومنعاً للتلوث.