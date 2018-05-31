أعلنت الخطوط الجوية السعودية أن كافة الرحلات المتجهة من وإلى القريات ستكون عبر المطار الجديد (صالة رقم 1)، مؤكدة أن تشغيل أي رحلة أخرى للمطار الجديد سيتم الإعلان عنه في حينه.وكانت مصادر كشفت لـ«عكاظ» مراحل التشغيل التجريبي، التي انطلقت في مايو 2018، فيما ستتم إضافة عدد من الرحلات الداخلية في يوليو – سبتمبر 2018، وستنتقل في نوفمبر – ديسمبر 2018 جميع الرحلات الداخلية إلى المطار الجديد، فيما سيتم في يناير – مارس 2019 التشغيل الكامل للمطار سواء الرحلات الداخلية أو الدولية عبر 46 بوابة، وسجل العنصر النسائي حضوراً لافتاً في التشغيل التجريبي للمطار من خلال كاونترات الخدمة، فيما يتوقع أن يصل عدد الموظفات العاملات بالمشروع في مرحلته الأولى إلى 500 امرأة سعودية في خدمة المسافرين وذوي الاحتياجات الخاصة.وكان وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أعلن بدء التشغيل التجريبي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، الذي يُعد أيقونة مطارات المنطقة عند بدء عمليات التشغيل الرسمي في مطلع العام 2019 بطاقة استيعابية تبلغ 50 مليون مسافر في العام.يذكر أن المرحلة الأولى من المطار الجديد ستخدم 30 مليون مسافر في العام، ترتفع في المرحلة الثانية إلى 50 مليون مسافر، وفي الثالثة إلى 100 مليون مسافر في العام، ويمتد المطار على مساحة إجمالية تبلغ 105 كيلو مترات.