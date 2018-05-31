أوقفت وزارة التجارة والاستثمار أخيراً، 6 حسابات بموقع التواصل الاجتماعي «انستقرام» تروج لسلع مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وتضمنت المنتجات المعروضة العطور والمستحضرات التجميلية، بالإضافة إلى الملبوسات والأحذية والساعات والحقائب والهدايا وغيرها. وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي إيقاف موقع إلكتروني لمتجر خارجي والتطبيق الخاص به بالإضافة إلى 5 حسابات «انستقرام» تروج منتجات مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة.ودعت أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي كافة إلى التسجيل في خدمة «معروف» المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها.