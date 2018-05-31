متى يُباح الإفطار في رمضان للحامل والمرضع‏؟‏ وما هي مفسدات الصوم عموما‏ً؟‏ وهل يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان دون انقطاع‏؟‏** الجواب: يجوز الإفطار للحامل أو المرضع إذا خافت على طفلها من أضرار الصيام؛ لأنه يمكن أن يضعف الصيام الغذاء الذي يتغذى به المولود في بطن أمه، فإذا كان الأمر كذلك، فلها أن تفطر وأن تقضي من أيام أخر وتطعم مع القضاء، وإن خافت على نفسها من الصيام؛ لأنها لا تستطيع الصيام وهي حامل، أو لا تستطيع الصيام وهي مرضع؛ فهذه تفطر وتقضي من أيام أخر وليس عليها إطعام. هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع.‏ ويجوز للمرأة تناول الحبوب التي تمنع عنها الحيض من أجل أن تصوم إذا كانت هذه الحبوب لا تضر بصحتها‏.‏الشيخ الدكتور صالح الفوزانعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء