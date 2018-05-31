هل طمس لهاث المشاغل ورياح التحديث والثورة المعلوماتية مظاهر رمضان وتقاليدها الأصيلة في المدينة المنورة فانتقلت العادات من الحارات والأزقة إلى الاستراحات والفنادق وشاشات التلفزة.. عن هذا تحدث عدد من كبار السن لـ«عكاظ» متحسرين على أيام زمان. ويقول فهد المغير: اليوم فقدنا العديد من المظاهر الرمضانية العالقة في الأذهان رغم مرور الزمان ومنها التواصل بين الجيران، كنا نحرص على معاودة الجيران والسؤال عنهم والاجتماع معهم على مائدة رمضان كل يوم عند واحد من الجيران وتقام المجالس عقب صلاة العشاء وللأسف كثير من العادات الجميلة اندثرت الآن. ويخرج سعد الجبري تنهداته تأسيا على ما آل إليه الحال، ويقول كان للشهر الفضيل نكهة وطعم خاص قبل عقود واختفت المظاهر المحببة ومنها تبادل الجيران للأطباق وتفقد أحوال بعضهم قبل الأذان، كان كل واحد يأتي بما يجود ويجتمع الجميع أمام المنازل لتناول الإفطار جماعيا. ومن جانبه يخلص لافي الحربي إلى القول إن الـ20 عاما الماضية شهدت تغيرات كثيرة في عادات وتقاليد الأهالي. كان الناس يستقبلون الشهر الفضيل بالأناشيد والأهازيج، أما اليوم فإن شيئا لا يسمع بسبب ضجيج السيارات والزحام على مراكز التسوق.قد تغير تماماً وتغيرت فيه العادات والتقاليد وأصبح يفقد نكهته، فكان زمان ما إن يعلن عن هلال شهر رمضان حتى تبدأ الأصوات والأناشيد فرحاً بقدوم رمضان، أما اليوم فما إن يعلن عن رمضان إلا وتسمع أصوات أبواق السيارات والازدحام عند محلات أسواق المواد الغذائية وكأن رمضان شهر أكل وإعداد وجبات وزحام في الأسواق.