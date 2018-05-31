استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، في جدة أمس (الأربعاء)، وزير الدولة وزير الداخلية والأمن العام واللامركزية والشؤون العرفية والدينية بجمهورية النيجر محمد بازوم.وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأحداث على الساحة الدولية.حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.