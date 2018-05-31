وزعت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، أمس (الأربعاء)، تذاكر أولى الرحلات المجانية المخصصة للمواطنين للسفر بين المدينتين المقدستين المدينة المنورة والعاصمة المقدسة، مروراً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، وذلك من خلال جناح قطار الحرمين بمجمع النور مول الذي بدأ في استقبال الجمهور منذ أمس الأول، حيث شهد الجناح إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمواطنات ممن حرصوا على حجز مقاعدهم في هذه الرحلة التي ستنطلق يوم الجمعة.وأوضح مدير عام المشروع المهندس محمد فدا، أن الإدارة ستتيح من خلال هذه الرحلات للمواطن تجربة القطار وذلك تقديراً لحرص المجتمع السعودي على المشروع ومتابعته له في مختلف مراحله، مشيراً إلى ما للمجتمع السعودي من دور فاعل في تقديم الرؤى والمقترحات خلال هذه الرحلات، كونه شريكاً أساسياً في هذا المشروع الوطني العملاق.ولفت فدا إلى أن إدارة مشروع قطار الحرمين تأخذ بعين الاعتبار كل ما يتم طرحه من آراء للجمهور من خلال الرحلات التي سيتم إطلاقها نهاية كل أسبوع حتى بدء التشغيل التجاري.وأشار إلى أن أولى الرحلات المجانية المخصصة للمواطنين ستكون في يوم الجمعة القادمة 16 رمضان، انطلاقاً من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، ومرورا برابغ، موضحاً أنها مجانية للمواطنين ممن أكملوا 18 عاماً، وسيكون هناك أجنحة في مكة المكرمة ومدينة جدة حسب الخطة المتفق عليها مع المُشغّل في هذه المرحلة.من جهتهم عبر عدد من المواطنين ممن حصلوا على تذاكر لهذه الرحلة عن بالغ سعاتهم وفخرهم بهذا المشروع الوطني الرائد الذي سيسهم في التخفيف على ضيوف وقاصدي الحرمين الشرفين ويسهل تنقلاتهم، سائلين المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده لما يحبه ويرضاه وأن يجعلهما ذخراً للإسلام والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة.