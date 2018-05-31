حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه حائل ذات الأحجام (250 مل و15 لتراً) التي ينتجها مصنع مياه حائل المحدودة في مدينة حائل، لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.وأوضحت الهيئة أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً ودفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها المواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/‏2014 مياه الشرب المعبأة) في ما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات التي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات بـ10 أجزاء في البليون، وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه حائل ذات الأحجام (250 مل و15 لتراً) المنتجة من مصنع مياه حائل المحدودة في مدينة حائل تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط إنتاج تلك العبوات حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.