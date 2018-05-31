في إطار رفع معنويات لاعبي المنتخب السعودي، ودعماً لمشاركتهم في مونديال روسيا 2018، وانطلاقاً من واجب الشباب السعودي تجاه خدمة الوطن في مختلف الأنشطة والفعاليات، تقام اليوم (الخميس) فعالية تحفيزية بعنوان «معكم يا الأخضر» ممثلة في مباراة استعراضية تهدف لزرع روح الإصرار والتحدي لنجوم الأخضر بمشاركة نجوم الفن والرياضة باللونين الأخضر والأبيض، لمواكبة الحملة الوطنية والإعلامية لمؤازرة الأخضر في المونديال القادم. من جانبه، أكد الشاعر والملحن الغنائي وسيم باسعد أن إقامة هذه الفعالية تأتي ضمن المبادارت الوطنية التي تسهم في دعم اللاعبين معنويا، وهدفنا جمع النجوم من خلال مباراة الليلة، مشيدا بدعم شركة كواليتي، وبرنس للثياب، وحرصهم على تقديم جوائز للمشاركين في المباراة الاستعراضية الليلة.