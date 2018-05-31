‏تنطلق في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة اليوم «الخميس» الخيمة السيبرانية بإعداد وتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وتستمر 5 أيام.ويأتي ذلك سعيا من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لبناء قدرات محلية واحترافية وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والعمل على إقامة وتنظيم المنافسات المحلية والعالمية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.وستحتوي الخيمة على عدة جلسات حوارية ومسابقات وفعاليات منها:1.ليالي تقنية.. حيث ستقام لمدة 3 أيام تبدأ اليوم الخميس 15 رمضان وتنتهي يوم السبت 17 رمضان، وسيكون هناك متحدثون وجلسات حوارية على مدى 3 أيام عن فن التصميم وعن منهجية التطوير وإدارة المشاريع والحلول التقنية وعن الفرص الاستثمارية الجديدة.2. مسابقة التقط العلم ctf يوم الأحد 18 رمضان - وهي مسابقة في مجال الأمن السيبراني تحتوي على تحديات تقنية حقيقية يتنافس الأفراد مع بعضهم البعض وستتنوع التحديات على مستويات مختلفة في مواضيع تقنية متعددة مثل التحليل الجنائي، التشفير، تطوير وبرمجة الاختراقات، اختراقات المواقع والهواتف الذكية والهندسة العكسية الثنائية.3. يوم الدرونز السعودي الإثنين 19 رمضان وسيقدم فيه بطل العالم للدرونز استعراضاً عن طائرات الدرونز كما سيكون هناك تحديات ومسابقات في الدرونز بمختلف الفئات العمرية منها تجربة عيش الواقع والمحاكاة وعروض شيقة يقدمها عدد من محترفي طائرات الدرونز في الخيمة السيبرانية، مع منافسات مليئة بالحماس للمشتركين في جميع التحديات.رابط للمشاركة في الخيمة السيبرانية: https://safcsp.org.sa/ar/CyberTent