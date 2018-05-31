خسر المنتخب الروسي لقاءه الودي أمام النمسا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الأربعاء) على ملعب تيفولي في النمسا.وظهر المنتخب الروسي بأداء متوسط حيث لم يتمكن لاعبوه من إدراك التعادل بعد أن تقدمت النمسا بهدف في الدقيقة 28 من الشوط الأول عن طريق اليساندرو شوبف بضربة رأسية من ركلة زاوية، ورغم تواضع منتخب النمسا إلا أنه تمكن من إيقاف خطورة المنتخب الروسي حيث عجز سمولوف ورفاقه من هز الشباك.ويعتبر هذا اللقاء السادس على التوالي لمنتخب روسيا دون أن يحقق الفوز بعد تعادله مع منتخبا إيران وأسبانيا وخسارته من كل من: الإرجنتين، والبرازيل، وفرنسا، وأخيراً النمسا.وسيخوض المنتخب الروسي لقاءه الودي الأخير قبل كأس العالم يوم (الثلاثاء) القادم أمام منتخب تركيا، وسيكون اللقاء فرصة لمدرب منتخبنا الوطني بيتزي للتعرف بشكل أكبر على المنتخب الروسي الذي سنلاقيه في افتتاح كأس العالم بعد أسبوعين من الآن.