اطلع وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أمس (الأربعاء) عمليا على استعدادات إدارة مشروع قطار الحرمين لبدء الرحلات المجانية يوم الجمعة القادم عندما استقل رحلة من جدة إلى مكة، يرافقه وكيل وزارة المالية ورئيس هيئة النقل العام وعدد من المسؤولين.وعلمت «عكاظ» أنه تم تحديد موقع تسجيل الراغبين في رحلات قطار الحرمين من مكة المكرمة للمدينة المنورة من (مكة مول) بالعزيزية، فيما تم تخصيص جناح لاستقبال المسافرين بالمدينة في (النور مول) الراغبين في السفر لمكة المكرمة عبر قطار الحرمين بالتذاكر المجانية.ويبلغ عدد القطارات 17 قطار بعد إضافة ثلاثة قطارات جديدة وصلت أخيرا من أصل 35 قطار.ويتضمن المشروع 5 محطات للركاب في كل من: مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، والمدينة المنورة، حيث سيتمكن المسافرون عبر قطار الحرمين السريع من التنقل بين تلك المحطات من خلال 35 قطاراً سعة الواحد منها 417 راكباً، ويتكون القطار الذي تصل سرعته إلى 300 كيلو متر في الساعة، من 4 عربات لدرجة الأعمال، و8 عربات للدرجة الاقتصادية، وعربة للطعام.