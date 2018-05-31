عثرت الجهات الأمنية على مواطن مفقود في حدود منطقة صحراوية ذات تضاريس وعرة في حدود محافظة المزاحمية بالقرب من مركز حفيرة نساح، مؤكدة أنه بصحة جيدة.وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة الرياض علوش بن فارس السبيعي أنه بناءً على ما تبلغت به شرطة محافظة المزاحمية من أحد المواطنين عن تغيب وفقدان أحد أقاربه، صدر توجيه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لمدير شرطة منطقة الرياض ومدير الدفاع المدني بسرعة البحث عن المفقود.وأفاد السبيعي أنه وبمتابعة من أمير منطقة الرياض ونائبه فقد أسفرت الجهود المبذولة عن العثور على المفقود وهو بصحة جيدة. من جانبهما قدم أمير المنطقة ونائبه شكرهما لكل من شارك في هذه المهمة الإنسانية.