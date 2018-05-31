قام مسؤول رفيع المستوى من كوريا الشمالية بزيارة نادرة إلى الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء)، لإجراء محادثات بشأن قمة محتملة بين زعيمي البلدين، لكن مواقف الجانبين متباعدة فيما يبدو بشأن القضية الرئيسية وهي أسلحة بيونجيانج النووية.ووصل كيم يونج تشول، وهو معاون مقرب للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ونائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الكوريين الحاكم، إلى مطار جون كنيدي على متن رحلة قادمة من بكين. وشوهد لاحقاً يدخل فندقاً في وسط مانهاتن.ومن المقرر أن يلتقي كيم يونج تشول بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم وغداً (الخميس) لبحث ما إذا كان من الممكن المضي قدماً في اجتماع لم يسبق له مثيل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكيم جونج أون.