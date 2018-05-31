‏قدّمت إدارة نادي الاتحاد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لوسائل الإعلام بحضور الجماهير الاتحادية عبر حفل أقيم في مقرّ النادي.ورحب في بداية اللقاء رئيس نادي الاتحاد نواف المقيرن بالمدرب في ناديه الجديد، متمنياً أن يكون النجاح والتوفيق حليفهم في الموسم القادم لإسعاد الجماهير الاتحادية، والتي اعتبرها المقيرن الداعم الأقوى للنادي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه أحد ابناء هذا المدرج الكبير والأكثر تأثيراً واعداً الجماهير بمواصلة العمل لترتيب النادي في مختلف الألعاب وفي مقدمتها لعبة كرة القدم، مذكراً بقوله السابق لن نعد بالبطولات بقدر وعدنا بإعادة هيبة عميد الأندية السعودية.من جانبه، قال المدرب رامون دياز في حديثه سأعمل إلى جانب الجهاز المساعد لي ولاعبي الفريق على إسعاد جمهور النادي، الذي يعتبر عنصرا مهما لدعم اللاعبين وسر الإنجازات، مقدماً شكره على حفاوة الاستقبال والثقة التي منحت له وعلى إثرها تم اختياره لتدريب الفريق، واعدا بتحقيق طموحات الجماهير بعد أن لمس حجم الطموح الكبير عند الإدارة الاتحادية لإعادة أمجاد النادي.وقدم المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد فواز الشريف، كلمة ترحيبية بالجماهير أشاد فيها بدورهم المؤثر مع النادي طوال تاريخه الطويل مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في تحقيق الاتحاد للبطولات محلياً وقارياً.