دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم (الأربعاء)، الساسة العراقيين إلى التحرك بسرعة لتشكيل حكومة تكون قادرة على التغلّب على الانقسامات الطائفية، والمضي قدماً بالاصلاحات المطلوبة بشدة، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت قبل حوالى أسبوعين.وفاز تحالف يقوده مقتدى الصدر بأكبر حصة من المقاعد في انتخابات 12 مايو، وهي الأولى التي تجرى بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.وشهدت هذه الانتخابات نسبة قياسية في العزوف عن المشاركة مع تجاهل العراقيين للنخبة السياسية التي تحوم حولها شبهات الفساد وحكمت البلاد منذ الاطاحة بصدام حسين عام 2013.وقال المبعوث الأممي يان كوبيش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول العراق إن «مرحلة ما بعد الانتخابات تمثّل فترة حاسمة للعراق».داعياً إلى تشكيل حكومة عراقية بأسرع ما يمكن.