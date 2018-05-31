ثمّن وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثه عبدالرقيب فتح، الدور الإنساني الكبير الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي في دعم بلاده.وأشاد فتح، خلال ترأسه اجتماع لجنة الإغاثة، اليوم (الأربعاء)، بسرعة الاستجابة والتجاوب الدائم والمستمر في إغاثة ومد المحتاجين بالمساعدات الإغاثية والطبية والإيوائية.وأقرّ الاجتماع - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - استمرار التواصل والتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية وكافة الجهات ذات العلاقة في مساعدة المتضررين والمحتاجين، ودعم جهود السلطات المحلية في المحافظات المحررة والمتضررة من الإعصار المداري الذي ضرب عدد من المحافظات اليمنية.وناقش الاجتماع الطرق الكفيلة بسرعة تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لمحافظة الحديدة ومناطق الساحل الغربي، التي تم تحريرها حديثًا من المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران، والتنسيق مع المانحين والمنظمات الإغاثية العاملة في الداخل للإسراع في التدخل الإغاثي والاستعداد التام لتوفير متطلبات النازحين.