دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم (الأربعاء)، أن تتخذ موسكو «إجراءات ملموسة» بهدف طمأنة واشنطن في قضية «التدخلات» الروسية في الانتخابات الأمريكية.وهذه أول مكالمة هاتفية على الإطلاق بين الوزيرين منذ تسلم بومبيو الخارجية الأمريكية قبل أكثر من شهر، ما يؤشر إلى حالة الجفاء السائدة بين الدبلوماسية الأمريكية ونظيرتها الروسية.وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو أكد لنظيره الروسي أن الولايات المتحدة تريد «علاقة أفضل مع روسيا».مضيفة: «للتوصل إلى هذا الأمر يتعين على روسيا أن تثبت أنها على استعداد لأخذ إجراءات ملموسة تتعلق بالمسائل التي تثير القلق بما في ذلك التدخلات في الشؤون الداخلية الأمريكية».