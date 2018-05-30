أعلنت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) البريطانية غير الحكومية في تقرير لها اليوم (الأربعاء)، أن أكثر من 1.2 مليار طفل في العالم، أي أكثر من نصف أطفال العالم، مهددون بالحروب أو الفقر المدقع أو التمييز.وفي تقريرها، الذي حمل عنوان «الأوجه المتعددة للإقصاء»، وضعت المنظمة الحقوقية ترتيباً لـ175 دولة بناء على التهديدات التي يتعرض لها الأطفال من ناحية التعليم والصحة والتغذية والعنف.وحلت سنغافورة وسلوفانيا في أعلى الترتيب، تليهما الدول الإسكندنافية (النرويج والسويد وفنلندا). في المقابل، حلّت 10 دول أفريقية وسط وغرب القارة، من بينها النيجر، في المرتبة 175 الأخيرة.ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنه على الرغم من قوتها الاقتصادية والعسكرية والتقنية، فإن الولايات المتحدة احتلت المرتبة 36 في قائمة ترتيب المنظمة، تليها روسيا في المرتبة 37 والصين في المرتبة 40.