أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش أن نجاح الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في 12 مايو، يمثل انتصاراً للقوات العراقية وهزيمة عسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي.وقال كوبيش، في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء)، إن الانتخابات العراقية التي أجريت في بيئة هادئة ومستقرة بشكل عام، تُمثل خطوة متقدمة نحو بناء ديموقراطية عراقية قوية.مُعرباً عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المشورة والخبرة بهدف دعم أي أنشطة وتدابير قد تكون مطلوبة للحفاظ على الثقة في العملية الانتخابية.