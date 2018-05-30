تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط اليوم (الأربعاء)، مركز التعبئة الآلي التابع لمكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة، وخطوط الإنتاج الحديثة لتعبئة عبوات ماء زمزم بمختلف السعات والأحجام.كما عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة عبدالهادي زمزمي وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة التوجهات الإستراتيجية والأمور ذات العلاقة للرفع من جودة الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، في حين اطلع خلال الجولة التي رافقه خلالها رئيس مجلس الإدارة وعدد من منسوبي المكتب على مختلف مرافق مركز التعبئة من مختبر وخدمات مساندة ومنطقة تخزين، المعدة وفق أعلى المواصفات المعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وبالشراكة مع الاستشاريين من ذوي الخبرة لما يحقق الأهداف والتطلعات لخدمة ضيوف الرحمن على الوجه الأكمل.وحث نائب وزير الحج والعمرة، على تضافر الجهود للخروج بنتائج ومعدلات أداء مميزة تستحق الإشادة لخدمة للحجاج والمعتمرين والزوار الذين يفدون إلى هذه البلاد من مختلف أصقاع المعمورة، وذلك بالصورة التي تلامس تطلعات القيادة الرشيدة، منوهًا بالجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي يقدمها المكتب لضيوف الرحمن من توفير ماء زمزم المبارك لهم في مختلف المواقع التي يتواجدون بها.من جانبه، رحب زمزمي بزيارة نائب وزير الحج والعمرة التي وقف خلالها على خدمات المكتب والجهود التي يسخرها لضيوف الرحمن، مؤكداً سعي المكتب لمضاعفة الجهود بما يرتقي لهذه المهنة الجليلة.