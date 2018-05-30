أفادت تقارير لمراقبين عينهم تجمع الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) بأن جيش جنوب السودان قتل مدنيين وأحرق أطفالاً حتى الموت ونفذ عمليات اغتصاب جماعي لنساء بعد وقف مفترض لإطلاق النار مع المتمردين في ديسمبر.وأنكر جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان عام 2011، استهداف المدنيين، وقال إن التقارير التي أعدتها مجموعة آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية (سي.تي.إس.إيه.إم.إم) ومقرها جوبا على مدى الشهور الثلاثة الماضية، تتسم بالمبالغة.كما تتهم التقارير، وعددها 14 تقريراً، المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق ريك مشار بتجنيد الأطفال، الأمر الذي نفاه متحدث باسمه.وأصدرت مجموعة المراقبين خمسة تقارير عن انتهاكات وقف إطلاق النار خلال شهر من إبرام الاتفاق، لكن منذ فبراير لم تنشر باقي التقارير.