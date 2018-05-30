أوقفت وزارة التجارة والاستثمار 6 حسابات بموقع التواصل الاجتماعي "Instagram" تسوق سلعاً مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وتضمنت المنتجات المعروضة العطور والمستحضرات التجميلية، إضافة إلى الملبوسات والأحذية والساعات والحقائب والهدايا وغيرها.

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار أن إيقاف تلك الحسابات يأتي في إطار جهودها لرصد وتتبع المواقع والحسابات الإلكترونية المخالفة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش والتقليد، وحفظاً لحقوق الملكية الفكرية للعلامات المسجلة والتي بإغلاقها تتم حماية آلاف المتابعين من شراء المنتجات المخالفة.

وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي إيقاف موقع إلكتروني لمتجر خارجي والتطبيق الخاص به، إضافة إلى 5 حسابات "Instagram" تروج منتجات مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة.

وحذرت الوزارة عموم المستهلكين من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت الوزارة للشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة «معروف» أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين، كما تدعو كافة أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في خدمة «معروف» المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، إذ تتوفر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة مما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، كما توفر خدمة معروف تقييم المتاجر الإلكترونية في المملكة وآراء المتعاملين مع المتاجر ومدى جودة أعمالهم بما يضمن سهولة الوصول للمستهلك.

كما حذرت «التجارة» من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية يترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وأكدت عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على موزعي السلع المقلدة والمغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ودعت عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو تطبيق «بلاغ تجاري» والموقع الإلكتروني للوزارة.