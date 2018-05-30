وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بعقد اجتماع عاجل للجهات المعنية للنظر فيما تم تداوله حول إنهاء عقود عدد من الموظفين والموظفات بمؤسسة نماء المنورة بشكل تعسفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.وقالت إمارة منطقة المدينة المنورة في بيان نشرته عبر موقعها في «تويتر» اليوم (الأربعاء): إشارة لما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي حول إنهاء عقود عدد من الموظفين والموظفات بمؤسسة نماء المنورة بشكل تعسفي، وبناء عليه صدرت توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بعقد اجتماع عاجل للجهات المعنية للنظر في ذلك والتحقق من سلامة الإجراءات ونظاميتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.وأكدت الإمارة سعيها الدائم على رعاية المبادرات الرامية لتوفير فرص العمل الكريمة لشباب وشابات المنطقة.