قفزت أسعار النفط أكثر من 2% اليوم (الأربعاء) متعافية من هبوط استمر أربع جلسات مع تعبير البنك المركزي الروسي عن الحذر بشأن خطط لزيادة المعروض من الخام وتوقعات لمحللين بانخفاض في مخزونات النفط الأمريكية.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.11 دولار، أو 2.8%، لتبلغ عند التسوية 77.50 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.48 دولار، أو 2.2%، إلى 68.21 دولار للبرميل.وتعرض النفط لضغوط في الجلسات السابقة من تقارير بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا قد تخففان التخفيضات الإنتاجية السارية منذ يناير 2017. وساهمت تلك التخفيضات في دفع المخزونات العالمية للانخفاض وعززت الأسعار مع وصول خام برنت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف عند 80.50 دولار للبرميل في السابع عشر من مايو.وفي الخامس عشر من مايو أبلغت مصادر رويترز أن السعودية وروسيا تناقشان زيادة إنتاج النفط من الدول الأعضاء بالمنظمة ومنتجين مستقلين بنحو مليون برميل يوميا.لكن البنك المركزي الروسي قال اليوم إن هبوط أسعار النفط سيشكل خطرا على القطاع المالي في البلاد.وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا (الخميس). وتوقع محللون في استطلاع لرويترز هبوطا قدره 525 ألف برميل في مخزونات الخام الأمريكية.