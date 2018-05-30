أكد القائد العام للقوات الأمريكية والأطلسية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون اليوم (الأربعاء)، أن مسؤولين كباراً من حركة طالبان يجرون مفاوضات بشكل سرّي مع مسؤولين أفغان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وصرّح الجنرال نيكولسون في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة فيديو مغلقة مرتبطة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بأن هناك الكثير من الأنشطة الدبلوماسية والحوارات التي تُجرى في الكواليس، وتحصل على مستويات عدة بين الجانبين.ولم يسمّ المسؤول العسكري الأمريكي الأشخاص المنخرطين في هذا الحوار، لكنه أشار إلى أن مسؤولين من طالبان من مستويات متوسطة وعالية، يشاركون فيه إلى جانب مسؤولين أفغان.