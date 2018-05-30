عمل المختصون بشركات خدمات الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة على تصنيف التراخيص والأنشطة التجارية الخاصة بشركات خدمات الطاقة، ويأتي هذا التصنيف ضمن الجهود الكبيرة التي قام بها المركز لتفعيل شركات خدمات الطاقة في المملكة، بالتنسيق والتوافق مع الجهات الحكومية المختصة.

وقد تم تصنيف التراخيص والأنشطة التجارية الخاصة بكفاءة الطاقة إلى ثلاث أنواع، كل نوع يتيح للشركات ممارسة أنشطة تجارية محددة وذلك بعد استيفائها للشروط والمتطلبات الفنية اللازمه بناء على نطاق عمل هذه الشركات كالتالي:

- النوع الأول: ترخيص شركات تدقيق كفاءة الطاقة، وتعمل هذه الفئة من الشركات على إجراء التدقيق لمراجعة الاستهلاك بشكل كامل وتحديد فرص الوفر بالطاقة حسب المعايير الفنية المعتمدة بالدليل الوطني للقياس والتحقق، وتقديم الحلول الممكنة والتوصيات التي تحقق الوفر في الطاقة من خلال ممارسة الأنشطة التجارية التالية: مراجعة البيانات وتدقيق المباني، وتقديم خدمات القياس والتحقق من الطاقة.

- النوع الثاني: ترخيص شركات خدمات كفاءة الطاقة، وتعمل هذه الفئة من الشركات بنطاق أوسع حيث تعمل في مجال الأنشطة الخاصة بتدقيق الطاقة المذكورة سابقا وتعمل أيضاً على تنفيذ الحلول من خلال مشاريع إعادة التأهيل من خلال ممارسة الأنشطة التجارية التالية: إدارة مشاريع كفاءة الطاقة، وتقديم خدمات التصميم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة.

- النوع الثالث: ترخيص شركات هندسة الطاقة، وتعمل هذه الفئة من الشركات على تدقيق الطاقة بخطوط الانتاج في مصانع البتروكيميكال والستيل والسمنت وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقه فيها من خلال مزاولة الأنشطة التجارية: تقديم خدمات مراجعة تصميم الطاقة، ومراجة البيانات والتدقيق في المنشأت الصناعية.

ويعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة على تنظيم عملية الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة حيث تم تنفيذ جميع الممكنات اللازمه لتفعيل سوق الشركات المتخصصة في هذا المجال بالمملكة وفق المعايير العالمية من خلال الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة عبر تدقيق الطاقة أو مشاريع إعادة تأهيل كفاءة الطاقة في المباني ورفع كفاءة الطاقة بالمصانع.