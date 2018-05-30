تبنى تنظيم داعش الإرهابي اليوم (الأربعاء)، الهجوم المسلح الذي أودى أمس (الثلاثاء) بحياة شرطيتين وطالب في مدينة لييج البلجيكية، وذلك في بيان نشرته وكالة«أعماق» الدعائية التابعة للتنظيم.وقال البيان إن منفذ هجوم مدينة لييج شرقي بلجيكا هو من جنود التنظيم، وقد قام بتنفيذ العملية رداً على استهداف دول التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لعناصر التنظيم في سورية والعراق.وكانت قوات الأمن البلجيكية قتلت المهاجم بنجامين هرمان (31 عاما)، وتبين أنه من اصحاب السوابق، قبل ان يعتنق الاسلام ويسلك طريق التطرف خلال فترات سجنه.