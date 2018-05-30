دانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، عزم نظام الأسد على إقامة علاقات دبلوماسية مع المناطق الجورجية التي تحتلها روسيا في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي: إن هذه المناطق جزء من جورجيا، وموقف الولايات المتحدة من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لا يتزعزع.وأضاف البيان تأييد الولايات المتحدة لسيادة جورجيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا، كما تناشد جميع الدول أن تتبع نفس النهج حسب التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.ونقل البيان أن الولايات المتحدة تحث روسيا على سحب قواتها وإرجاعها إلى مواقع ما قبل الحرب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2008م.