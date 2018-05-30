أزالت بلدية قوز الجعافرة ممثلة في إدارة الأزمات والكوارث، وبمشاركة الدفاع المدني، ومخفر شرطة القوز، ومركز قوز الجعافرة ثمانية عقوم ترابية تعيق مجرى الأودية، ابتداء من حدود قرية العدايا إلى قرية الحقاوية. وعملت على تنظيف مجاري الأودية ومصبات السيول، وتدعيم القرى التي تقع على مشارف الأودية.

وأوضح رئيس بلدية قوز الجعافرة المكلف المهندس أحمد الأحوس أن قوز الجعافرة يقع على مجرى لثلاثة أودية «وادي بيش، ووادي صبيا ووادي، وساع وشهدان»، ما يتطلب مضاعفة الجهود المبذولة، وأن فرق البلدية تعمل بكامل معداتها وبدعم من أمانة منطقة جازان وعدد من الشركات كخدمة مجتمعية، والعمل مستمر إلى زوال تداعيات الإعصار.