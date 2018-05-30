شارك نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمس الأول، حفلة الإفطار الجماعي مع الأيتام، التي نظمتها جمعية غراس لرعاية الأيتام بمنطقة جازان بقاعة أوقات سعيدة بمدينة جازان.

وأعرب عن سعادته بمشاركة أيتام جمعية غراس حفلة الإفطار الجماعي، مبرزًا اهتمام الدولة -رعاها الله- بهذه الفئة الغالية من المجتمع، من خلال العديد من برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة، منوهاً بالدور الرائد لجمعية غراس لرعاية الأيتام بمنطقة جازان، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن عيسى الشعبي، عن الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة للمشاركة مع الأيتام في حفلة الإفطار السنوي، مبينا أن جميعة «غراس» حددت رؤيتها منذ إنشائها على أن تكون رائدة في تنمية شخصية اليتيم من خلال برامج فاعلة ليكون عنصراً صالحاً في مجتمعه وفرداً فاعلاً في وطنه تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.



وأضاف أن الجمعية تسعى نحو دورها الريادي في تنمية شخصية اليتيم ورعايته من خلال منظومة متكاملة من البرامج والخدمات لرعاية اليتيم وأسرته بأسلوب متطور وحديث، مشيراً إلى أن كفالة اليتيم تشمل الرعاية والاهتمام بصحته وتعليمه وتثقيفه وزرع الأمل في نفسه والحرص على توجيه سلوكه وتنمية مستقبله.



وتطرق إلى دور الجمعية في كفالة نحو 1000 يتيم ويتيمة، فضلًا عن إبرام العديد من عقود الشراكات مع قطاعات حكومية وأهلية لتقديم خدمات مميزة للأيتام.



كما عبر الأبناء الأيتام عن مشاعرهم الكبيرة وفرحتهم تجاه مشاركة نائب أمير منطقة جازان، لهم مأدبة الإفطار وتبادل الأحاديث الودية معهم.



حضر حفلة الإفطار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ.