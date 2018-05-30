أطلقت وزارة الحج والعمرة اليوم (الأربعاء) المسار الإلكتروني لشركات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام عبر موقعها على شبكة الإنترنت

وستتيح الوزارة للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج المفاضلة بين حزم الخدمات التي قدمتها قرابة ١٨٦ شركة ومؤسسة تم الترخيص لها لخدمة الحجاج حتى نهاية شوال القادم، على أن تبدأ عملية حجز المقاعد ودفع المبالغ المالية اعتبارا من مطلع ذي القعدة حتى السابع من ذي الحجة

وشددت الوزارة على أن سداد الرسوم سيكون آليا عبر المسار في حال إتمام كافة إجراءات حجز المقاعد واستكمال الإجراءات النظامية التي حددتها الوزارة، مشيرة إلى عدم دفع أية رسوم إضافية خارجة عما هو محدد في برامج الحج التي سبق الإعلان عنها، وهي الحج العام والحج منخفض التكلفة والحج الميسر

من جهة أخرى ألزمت الوزارة كافة الشركات بتخصيص غرفة بمساحة ٤

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متر لتكون مكانا لتجميع النفايات في مشعر عرفات بمخيمات الحجاج بدلا من إلقاء النفايات خارج المخيم حفاظا على الإصحاح البيئي ومنعا للتلوث.