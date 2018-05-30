أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، أن فترة غياب نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بسبب الإصابة لن تزيد عن 3 أسابيع، ما يترك هامشا لإمكان مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال الاتحاد المصري، في بيان، إن رئيسه هاني أبو ريدة وطبيب المنتخب محمد أبو العلا التقيا "ظهر اليوم مع نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بمدينة فالنسيا الإسبانية على هامش تلقي صلاح علاجه وتأهيله هناك حسب رؤية طاقمه الطبي".

وأضاف "اطلع وفد المنتخب الوطني على البرنامج العلاجي للاعب الذي يسير بشكل جيد ويهدف إلى لحاقه بمباريات كأس العالم، كما لمسا عزم وتصميم اللاعب الكبير على اللحاق بزملائه (...) من جانبه أكد محمد أبو العلا أن فترة غياب صلاح بسبب الإصابة لن تزيد على 3 أسابيع".

وتنطلق نهائيات كأس العالم في 14 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو. وتخوض مصر أول مباراة لها في المجموعة الأولى في المونديال ضد الأوروغواي في 15 يونيو، على أن تكون الثانية في 19 منه ضد روسيا، والثالثة في 25 منه ضد السعودية.

وتعرض صلاح (25 عاما)، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، لإصابة قوية في الكتف الأيسر خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني، التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف في 26 مايو. وخرج صلاح من أرض الملعب متألما وباكيا، ما أثار مخاوف من عدم قدرته على المشاركة في المونديال.