استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الأربعاء)، وزير خارجية جمهورية السودان الدرديري محمد أحمد.وعقدت جلسة مباحثات تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وسبل تعزيزها في المجالات كافة.كما أقام وزير الخارجية مأدبة إفطار على شرف وزير الخارجية السوداني.حضر جلسة المباحثات ومأدبة الإفطار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري، ومدير إدارة الشؤون القانونية شافي بن بجاد العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.