أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد بن إبراهيم المنيف أن حاجة الوظائف التعليمية سيتم إعلانها خلال الأسبوعين القادمين.

جاء ذلك في تغريدات أجاب فيها المنيف عن أسئلة متابعيه، مؤكدا أن الإعلان سيكون قبل عيد الفطر المبارك.

وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن الوظائف التعليمية التي سيشملها الإعلان تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف وظيفة شاملة وظائف رياض الأطفال، ومن المتوقع أن يفتح التقديم الإلكتروني عبر نظام جدارة على الوظائف التعليمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فيما ستبدأ عملية المطابقة للمتقدمين والمتقدمات خلال شوال القادم.