دشن مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني المعرض الثاني لكلية التصميم والعمارة «كادر 2018».

وأوضحت المشرفة على المعرض عميدة الكلية الدكتورة فاطمة علي الشيخ أن المعرض يأتي هذا العام لتحقيق عدد من الأهداف التي تسعى إليها الكلية ضمن خطتها الأكاديمية والعلمية والبحثية والمتمثلة في عرض مشاريع الطالبات الخريجات لهذا العام، والتعريف بهوية الكلية ومد جسور التواصل مع المجتمع من خلال نشر ثقافة الفنون والتصميم وإيجاد فرص وظيفية للخريجات.

وبينت الدكتورة الشيخ أن مشاريع التخرج بلغت هذا العام ما يقارب الـ80 مشروعاً قدمتها طالبات أقسام التصميم الداخلي والعمارة والفنون التطبيقية وشهدت إبداعات مبهرة في التصميم والعمارة لكثير من المشروعات الجديدة المستوحاة من البيئة الجازانية وتطوير لمشروعات موجودة على أرض الواقع داخل هذه البيئة وتعكس طابعها التراثي وتنوعها الثقافي، كما حضرت استخدامات التكنولوجيا الحديثة في كثير من هذه المشروعات الحديثة والواقعية التي تحتاجها منطقة جازان.

وأكدت الشيخ أن مثل هذه المعارض تأتي داعماً للطالبات المتخصصات في مجال التصميم الداخلي أو العمارة أو الفنون التطبيقية وإعداد المصممات والمعماريات ذوات المهارات العلمية والتقنية العالية القادرات على تلبية جميع الاحتياجات المعمارية في المجتمع المحلي والوطني، كما يأتي دعماً لإعداد الخريجات المتميزات اللاتي يمتلكن الموهبة والقدرة على التذوق والإحساس بالجمال والإبداع التصميمي.